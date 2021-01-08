新化高中高三學子前往新化朝天宮參拜，摸文昌筆盼考試時文思泉湧。(劉秀芬攝)

今年大學學測將在1月22、23日登場，台南市新化高中400多名高三學子8日前往新化朝天宮參拜媽祖和文昌帝君，學生們除了掛上許願卡，也排隊摸摸文昌筆，祈求考試順利、考運亨通。

新化高中師生在學測前前往朝天宮參拜已有8年傳統，在媽祖和文昌帝君保佑下，學生就學率高，繁星推薦人數屢創新高，且人數連續兩年蟬聯全國第3名。

8日上午校長許宏明、家長會長吳孟錦帶領約400多名高三學子前往新化朝天宮參拜，祈福應考學生都能金榜題名。

學校也考量學生宗教信仰不同，另安排近二十位學生到新化教會祝福禱告，使學生們能穩定心情應考。

校方也請去年考取頂尖大學的學長姊提供目前所就讀大學的學生證，並交給高三學弟妹們，除了代表傳承之外，也就像電影哈利波特中的「港口鑰」，希望學弟妹們在收到學長姐的學生證之後，就像港口鑰一樣，能前往已設定好的目的地。

(中時 )