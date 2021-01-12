台北房價高，逼得市民想逃？根據內政部的人口統計資料顯示，各都2020年人口與2019年相比，桃園人口數增加最多，達19,770人，其中台北市人口數260萬2418人，全年減少42,623人，流失人數僅次於1993年的42,828人，為27年來人口衰減最多的一年，總人口數也創下1997年以來的23年新低！人口增加的都會依序為桃園、新北及台中，人口各自增加0.88%、0.31%及0.2%；高雄、台南與台北則分別衰退了0.26%、0.32%及1.61%，六都整體呈現「中熱、南北冷」的兩樣情局面。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北市結婚率4.86%為六都最低，且少子化問題顯著，加上都市發展早，市區房價高、屋齡舊，房價所得比也高，因此不少天龍國二代購屋「喜新厭舊」，朝新北、桃園等衛星城鎮遷移。但台北外流人口數雖為六都之最，不過在產經與政治層面還是全台重心，社會資源也最雄厚，故房市基本面堅實，所以房價漲幅雖趨緩，但下修的機會也不大。

觀察人口變化與房價表現的關聯，人口增加最多的桃園，不僅是六都中的「人增勝利組」，房價年漲3.6%亦勇冠六都；而流失逾4萬市民的台北市，少了人口紅利支撐，房價漲幅敬陪末座，2020年房價僅較2019年微增1.4%。

張旭嵐表示，台灣的商業重心以北台灣為重，建設快，發展大，工作機會也多，因此不少「南客北漂」，造成南二都人口流失嚴重。而桃園為北三都中房價最親民的都會，對民眾產生強大的吸引力，在交通建設的加持下，近年興起「北客桃移」的輕移民風，促使人口增長快速。

(時報資訊)