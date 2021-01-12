沃爾瑪周一宣布，將與支持美國金融服務公司Robinhood的創投公司之一Ribbit Capital，共同設立一家金融科技（fintech）新創公司。

受此激勵，周一沃爾瑪盤後股價上漲1.5%。

沃爾瑪未提供這家新公司的名稱，亦未透露何時啟用新服務，僅表示將為沃爾瑪員工與客戶開發獨特且負擔得起的金融產品。

這家金融科技新創公司將由沃爾瑪擁有多數股權，其董事會將包括數位沃爾瑪公司主管，財務長比格斯（Brett Biggs）與美國沃爾瑪執行長富納（John Furner）都將入列。

沃爾瑪表示，董事會亦將引進獨立的產業專家，並可能收購其他金融科技公司，或展開合作。

沃爾瑪在全美擁有4700多家門市，其客戶多達數百萬，其中有些客戶與銀行或財務顧問公司未建立任何關係。

根據聯準會的數據，美國6%的年人沒有支票、儲蓄或貨幣市場帳戶，約16%的成年人為「缺乏銀行服務者」（underbanked），這表示他們雖擁有銀行帳戶，但較依賴非傳統金融服務與小額信貸，或使用如匯票等其他金融產品。這些美國人較可能轉向短期的解決方案，例如當舖或預支薪水，這可能導致額外的費用或高額的利息。

在此之前，沃爾瑪已經為客戶提供一些金融服務，如預付的簽帳金融卡Walmart MoneyCard，客戶可以充值並用來採購。這張卡也有一些功能鼓勵金錢管理，或為信用記錄不良的人提供幫助，例如不能透支、沒有月費，亦無最低結餘規定。

此外，沃爾瑪已為預算吃緊的客戶提供其他付款計畫，例如保留商品與結清後取貨的layaway協議，以及提供線上金融平台Affirm，讓客戶可立即在線上購買商品並分期付款。

(時報資訊)