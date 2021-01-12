即使已經開始接種疫苖一段時間，但美國的新冠肺炎疫情仍持續升高，隨著新增確診數再創單周新高，其上周染疫死亡人數超過22,000人，為連續第二周創下新高，以過去7日估算，美國每日平均染疫死亡人數達3,239人，亦再創新高。

根據路透社分析，在截至1月10日當周，加州染疫死亡人數最多，達到3,315人，即每10萬人當中約有8人因此病故，較前一周增加44%。

目前為止，亞利桑那州的人均死亡率最高，為每10萬人當中有15人染疫死亡，其次為羅德島與西維吉尼亞州每10萬人當中分別有13人與12人染疫死亡。

平均而言，上周新冠肺炎每天在美國奪走3,239條人命，超過2001年911恐怖攻擊造成的死亡人數。

目前美國累計將近37.5萬人死於新冠肺炎，相當於每873位居民當中就有1人染疫死亡。根據健康指標與評估研究所（IHME）的預測，到今年4月1日，這個數字可能超過56.7萬人。

美國上周公布新增逾170萬個確診病例，較前一周增加17%。但美國食藥管理局前局長Scott Gottleib表示，新增病例可能在2月開始下滑。Gottleib接受媒體訪問時表示，儘管疫苗的推廣非常困難，但到本月底，美國染疫人數大約已達到3成，且可能有另外10%人口已經接種疫苗，美國將開始達到預先曝露的人口程度，屆時病毒將不會擴散的這麼快。

(時報資訊)