英國首相強生(Johnson)周一指出，英國推出新冠疫苗正與時間在賽跑；英國死亡人數創新高，醫院系統正進入缺氧狀態，首席醫學顧問並表示，傳染病最糟糕的幾周正要來臨。

英國周一有3萬2294人因新冠肺炎住院，衛生部長漢考克(Hancock)表示，我們正在傳染病最惡劣的點上。

英國正流行一新的變種病毒，倫敦地區目前每20人就有一人確診；英國總死亡人數來到8.1萬人，全球第五高，超過300萬人曾感染新冠肺炎。

為對抗疫情，英國正推出大規模疫苗計畫。強生周一在英國西南部一處疫苗接種中心表示，現在正與時間賽跑，可以看到國家健康系統面臨的壓力，對重症病房的需求、通風床的壓力，甚至某些醫院還短缺氧氣。

另外，英國零售商呼籲警方能協助戴口罩的執法，以防止傳染病的擴散；數家大型超市周一表示，將不在允許藐視規定的人進入商場。

英國目前各地都關閉了非必要商店，餐廳和酒館，因此對超市的需求相當高。代表包括170家零售商和大型超市的英國零售聯盟(BRC)提出呼籲，警方應採取更多作為；此前由於賣場員工的干預導致意外事件的上升。

BRC主管表示，零售商將持續儘可能地鼓勵顧客在賣場戴口罩，但警方應有責任執行戴口罩的執法。很可惜地，對賣場員工的暴力事件正在上升，這也是警方支援零售商應該做的工作。

據政府緊急事件科學顧問(SAGE)的數據，零售企業已經在安全性上花費數億英鎊，包括防窺鏡、額外的清潔，以及社交距離管制的作為。

(時報資訊)