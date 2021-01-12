新冠肺炎疫情及展店效益助攻超商雙雄業績，統一超(2912)及全家便利商店(5903)109年合併營收分別達2584.56億元及853.65億元，同步創下歷年新高，展望今年，統一超表示，OPENPOINT熟客生態圈會員擴大到更多使用通路，並持續加強數位平台競爭力，加上foodomo外送業務的拓展，整合集團所有事業，進行更完整的線上線下整體串聯，即時滿足消費者需求。

新冠肺炎自去年初爆發，防疫讓宅經濟自煮、無接觸支付需求興起，統一超及全家積極擴大冷凍食品及鮮食品項，並衝刺會員及數位平台經濟，加上展店效益，讓超商雙雄109年營收無畏疫情逆勢創下新高。

統一超商109年12月合併合併營收為227.5億元，年成長2.32%，累計109年合併營收2584.56億元，年成長1%，其中台灣7-ELEVEN去年店數突破6000店，OPENPOINT會員成長躍進逾1200萬名，同時推出行動隨時取、賣貨便國民經濟生活圈、i預購等數位體驗服務，帶動超商本業2020年營收增加100億元以上，續創新高。

再者，7-ELEVEN扮演社會廚房的角色，開發差異化鮮食，鮮食12月整體業績成長近10%，其中阜杭豆漿飯糰持續熱銷帶動米飯類商品成長10%，自有品牌「御料小館」全新推出個人化杯裝冷凍食品，不到一個月銷量達15萬杯以上，與晶華酒店(2707)合作開發五星級鮮食，亦推升7-ELEVEN業績成長；商品部分，年底氣候驟降、暖商機發酵，暖暖包銷售倍數成長，秋冬防疫需求推出多款節慶限定、肖像合作的特殊花色口罩，帶動便利用品類別業績成長近80%。

統一超表示，去年12月「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」、「X-STORE4」複合「OPEN！家族X三麗鷗家族」創新店型陸續開幕，不僅帶動單店效益，並帶動肖像商機，更衝高X-STORE系列業績與來客數快速成長1倍；OPEN POINT O2O購物平台「行動隨時取」打造全台最大、跨品牌的數位會員服務，雙12活動3天熱銷580萬杯CITY系列飲品、歲末年終首度推出阜杭豆漿聯名經典飯糰單日熱銷近8000份；架構全新「i預購」數位消費體驗，線上線下整合以虛擬貨架創造延伸商機，針對會員需求推出每日價格爆殺商品吸客，12月成功吸引上百萬人次瀏覽選購，同時助攻預購業績成長近10%。

目前OPENPOINT會員生態圈擴大與14個通路串聯，並推出i預購創新數位消費體驗，有效提升12月會員貢獻營收已達近50%、每三位顧客就有一位是OPENPOINT會員。

此外，7-ELEVEN賣貨便「國民經濟生活圈」目前已與15個夜市商圈合作、協助上架約400個品項，加上賣貨便線上支付功能、店到宅冷凍宅配等便民服務陸續開通，亦帶動賣貨便的寄件量較去年同期呈倍數成長，加上歲末送禮商機、交貨便平台與賣貨便服務持續優化帶動相關業績成長超過20%。

至於轉投資事業如：統一速達、博客來、統一生活(康是美)、統一百華等受惠年底節慶採買需求，營運表現亮眼。

截至109年12月底，7-ELEVEN門市已從108年5655家攀升至6024家。

全家去年12月合併營收為72.6億元，月增1.55%，年成長8.56%，累計2020年合併營收853.65億元，年成長9.82%，亦創下歷年新高。

全家去年12月店鋪數較11月增加11家，截至去年12月底共達3770家，較2019年增加6%。

展望今年，統一超表示，OPENPOINT熟客生態圈會員擴大到更多使用通路，並持續加強數位平台競爭力，顧客可以隨時隨地在i預購平台線上購物，就近到鄰近門市線下取貨，打破商品陳列與消費時間限制，虛擬貨架一指搞定，加上foodomo外送業務的拓展，整合集團所有事業，進行更完整的線上線下整體串聯，即時滿足消費者需求；此外，公司亦將布局智慧零售版圖，持續推廣「智Fun機」的鋪設，架構成為被消費者依賴的服務平台。

全家表示，由於農曆年將至，除應景的開運福袋、過年氛圍鮮食陸續推出外，年菜預購亦進入最後衝刺的階段，皆可望助攻1月業績。

(時報資訊)