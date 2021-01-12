台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)momo公布109年12月合併營收約64.8億元，年增約25.6%，為歷年同月新高，累計2020年第4季合併營收逾206.7億元，年增30%，創下單季歷史新高，富邦媒表示，農曆春節商機湧現，momo購物網看準新年採買需求，推出《新春盛宴》活動，並主打「年菜名店大賞」，希望能推升第1季業績。

新冠肺炎疫情帶旺宅經濟，進而帶動電商109年業績亮眼，momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，109年12月全公司合併營收約64.8億元，年增約25.6%，為歷年同月新高，去年第4季合併營收逾206.7億元，年增30%、累計109年合併營收約672億元，年成長29.6%，同步創下單季及全年營收歷史新高。

富邦媒表示，momo網路購物12月業績持續攀揚，年增約31%，業績佔比達92%；行動購物業績表現較前年同期成長42%，在網購業績佔比約達75%，成長動能其一來自「雙12」熱絡的買氣，活動檔期業績年增達36%；而今年冬天低溫有感，「防寒」商機熱，如：電暖器、除濕機、防寒衣物、寢具、保暖小物等皆創銷售佳績。

至於五大品類則以3C家電(成長35%)、流行精品(成長30%)、美妝保健(成長29%)位居前三名。

由於進入2021年，農曆春節商機湧現，看準新年採買需求，momo購物網推出《新春盛宴》活動，精選居家用品、新春服飾、年貨等下殺5折起活動；其中網購年菜在宅經濟風潮帶動下備受矚目，今年momo主打「年菜名店大賞」，集結超過上百家品牌，網羅知名餐廳如永心鳳茶、鼎泰豐、漢來飯店、養心茶樓等；以及老字號名店如老協珍、海味街、呷七碗、上野物產、竹南懷舊等祭出早鳥搶鮮優惠8折起優惠，在餐廳名店品牌力的加持下，年菜自12月中開賣至今銷售已較前年同期成長80%，可望推升第1季業績。

(時報資訊)