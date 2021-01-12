小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(12日）財經重點。

【1】日月光 漲價三成照樣爆單

封測產能嚴重吃緊，半導體封測龍頭日月光投控上半年封測事業接單全滿，訂單超出產能逾40％，就算漲價30％要讓超額下單的客戶知難而退，但還是有客戶接受漲價只要產能，以避免缺晶片、出不了貨情況再度發生。

【2】農曆春節將屆...不願斷鏈惡夢重現 防疫升級 大陸台商啟動留人機制

農曆春節腳步漸進，大陸用工大省江蘇、浙江、河北以及北京市等地已拉高嚴控防疫層級。其中，江蘇省宣布，即起對所有入境人員實施「14＋14」等升級措施，亦即14天集中隔離後，再加上14天居家隔離，台資企業除及早啟動員工返鄉措施，並根據春節前後生產需求，啟動留人機制。如其所在地被列為中高風險地區，以致無法順利返工，工廠方面不再等待其返回復工。

【3】上市櫃去年營收 飆3高

上市櫃公司2020年營運繳出亮眼成績單，12月、第四季、全年營收齊創三高紀錄，分別達3.66兆元、10.46兆元及35.46兆元，並未受到新冠肺炎及新台幣狂升的影響，半導體、營建及電子通路成業績最大推手。展望今年現金股利上看1.7兆元，法人更看好在景氣全面復甦下，上市櫃公司首季淡季不淡，全年營收可望再締新猷。

【4】金控大爆發 連二年獲利登新高

15家上市櫃金控公司公布2020年全年自結數，不畏疫情衝擊，全體全年累計稅後淨利狂賺3,790.11億元，年增290.23億元、8.29％，超越2019年的3,499.88億元，連續第二年刷新歷史最高紀錄，主要全靠二大金控富邦金、國泰金獲利動能大爆發貢獻。

【5】政治風險升溫 美股受打擊

上周美國國會發生的暴動，反映美國內部的分歧與對立嚴重，政治風險升溫，美股11日受影響而走低，三大指數跌幅近1％。另外，專家指出，美元將再受重擊，持續承壓。

(中時新聞網)