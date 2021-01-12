晶圓代工廠台積電ADR漲3.29%再創新高，台積電(2330)股價開低震盪走高，再創新天價593元。聯電(2303)早盤亦越過前波高點51.7元，最高達51.9元。晶圓雙雄股價均上漲，支撐台股早盤低檔有撐。

台積電即將於本周四舉行法說會。股價自上周一開始天天創新高，本周一拉尾盤，收盤達最高為584元，今早再創下新高價達593元。

台積電ADR收122.6美元，漲3.91美元，換算每股為台幣698.45元，逼近700元。台積電周一收高至584元，今早最高593元，續創新高的步不變，並逼近600元。

台積電去年第四季營收約為3615.33億元，再創新高，達營收目標3565~3651億元的偏高標，比第三季的新高3564.26億元，增長1.43%。台積電去年營收再創新高，台幣營收近1.34兆元，年增25.2%。

台積電股價連日創新高，趕在本周四法說會前，外資券商助陣，紛紛調高台積電今明年財務預期及目標價，推測合理股價最高上看650元，開始有外資喊到700元之上。

外資看好台積電第一季以美元計價營收將優於預期，約與2020年第四季持平；看好今年全球5G手機出貨成長，預期英特爾很快將宣布向台積電委外代工晶片生產，且台積電可能將今年資本支出拉高到200億美元之上，台積電今年營運將再創新高，營收估比去年成長逾一成。

聯電竹科力行廠9日下午發生異常停電事故，公司表示目前持續復工中，市場認為讓晶圓代工供不應求的預期心理更加提升。聯電近期股價持續上攻，回到去年的波段高點，股價重回50元以上關卡。

法人認為，儘管異常停電事件對晶圓代工的供需實質影響不大，然可能會造成供需緊俏心理預期進一步升溫。展望後市，在產能供不應求、漲價效應下，聯電今年業績表現可期。

(時報資訊)