負責核發台灣豬標章的「財團法人中央畜產會」（畜產會）被知情業者爆出，申請前與部分業者達成協議，將官方切結書範本中的「為國內飼養豬隻」，加了一個「多」字，變成「多為國內飼養豬隻」，同時「約定進口豬肉使用期限」，才搞出的荒唐事。由於目前已有逾8,200家業者取得台灣豬標章，業界懷疑掛台灣豬賣進口豬的，恐怕不是只有「鬍鬚張魯肉飯」。

據業者提供已簽署的切結書（左），跟農委會公布的範本（右），可看到一字之差（紅框處），但農委會仍讓此切結書過關。（圖／讀者提供、翻攝畫面）

針對去年延燒到今年的標章之亂，農委會主委陳吉仲似乎無感，還頗為自豪地說，唯有農委會的台灣豬標章需要申請，言下之意，似乎暗嘲其他標章認證不夠嚴謹。農委會的台灣豬標章是委託畜產會審查核發。二○○○年正式運作的畜產會，是農業界唯一經立法通過的財團法人，中央主管機關就是農委會。

知情業者業者怒批：「由於只要加一個『多』字，並在約定期限內將全數肉品改為國產豬，就可獲得台灣豬標章，因此我們懷疑不只鬍鬚張被擺了一道，應該還有其他業者受害。另一方面，在切結書的『約定期限』之前，消費者前往貼有台灣豬標章的餐廳，還是可能吃到進口豬，甚至是萊豬！農委會真的不該愚弄國人的信賴。」

本刊調查，全台販售豬肉及相關製品的登記商家行號約十二萬家，填妥店家資訊、肉品來源及切結書等相關資料後，即可透過紙本與線上等兩種管道申請台灣豬標章。截至一月七日止，有超過一萬五千家業者申請，其中逾八千二百家業者取得標章，只是，究竟有多少業者靠一個「多」字和「約定期限」得到標章，不得而知。

此外，該業者不客氣地直說，畜產會去年就開始發放台灣豬標章，卻在元旦後才稽查通過核可的店家，形同「先上車，後補票」，難怪業界都戲稱這項政策就像「開學先發全勤獎，接著再考核學生勤惰」，「理由何在？不辯自明就是擔心績效難看。」

針對台灣豬標章查核爭議，農委會畜牧處副處長江文泉表示，僅先進行書面審查，現場稽查只針對高風險業者，而且「核發完都會去查」；至於針對高風險業者及元旦以來的稽查件數，他則說：「執行面要問畜產會，他們會比較清楚。」另外，本刊記者致電給畜產會，至截稿前未獲回應。鬍鬚張公關經理林振益則不願再提及此事。

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(中時新聞網)