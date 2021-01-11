大陸股市11日半日下跌，上證指數跌8點，深成指跌66點。上證指數早段反覆下跌，中午收市報3,561點，跌8點，跌幅為0.23％，最低見3,548點，跌21點，跌幅為0.61％；高見3,597點，升27點，漲幅為0.77％，成交額為人民幣（下同）3,323.52億元。
香港信報報導，深成指半日收報15,253點，跌66點，跌幅為0.43％，最低見15,163點，跌155點，跌幅為1.02％；最高見15,420點，升101點，漲幅為0.66％，成交額為4,267.48億元。
滬深300指數11日半日收報5,492點，跌2點，跌幅為0.05％；創業板指數收報3,118點，跌32點，跌幅為1.03％。
各類股普遍走低，煤炭股跌逾3％；化工股跌逾2％；有色金屬、電力、石油股跌逾1％；鋼鐵、水泥、金融股偏軟；房地產股靠穩。
(工商 )
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