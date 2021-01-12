周一美股四大指數僅費半指數收高、其餘皆跌，日、韓股今日開低，台股今日開低7.77點、為15549.53點，在台積電(2330)、聯發科(2454)及富邦金(2881)、中華電(2412)等大型權值股持穩下，晨盤指數再創新高15642點後隨即壓回，半小時上下震盪約150點。分析師指出，台股今日回檔修正，量能仍然十分充沛，5日均線有守，以技術面來看，台股面臨15600點、16000點兩個壓力區，未來台股是否能持續上攻，台積電本周四舉行的法說會所釋出的展望，將會成為關鍵。

盤面表現上，人氣股台積電(2330)今早股價開低在583元，晨盤一度至593元，市值15.37兆元，雙雙創下歷史新高；日月光投控(3711)接單全滿，股價衝上93元；台灣傳出本土病例再現，防疫概念股多頭重啟攻勢，口罩族群的美德醫-DR(9103)鎖漲停、康那香(9919)及恆大(1325)飆漲；檢測族群的亞諾法(4133)、寶齡富錦(1760)也紛紛大漲；凌陽(2401)挾著電動車概念，漲停板開開關關；航運股今日大跌回測，長榮(2603)這個月外資及投信天天賣，今日重挫6.5%以上、陽明(2609)、志信(2611)皆鎖在跌停板；富邦金(2881)去年業績勇奪金控三冠王，股價開高在48.4元、盤中漲約1.5%。

分析師表示，台股短線漲多，獲利了結賣壓伺機出籠，今早轉為震盪整理，後續需觀察美股財報周、本周Fed談話、台積電法說等，受到市場資金充沛及台灣基本面表現佳的支撐下，台股仍將有高點可期，操作上不妨留意產業能見度高、缺貨題材股波段操作。

(時報資訊)