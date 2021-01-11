資金瘋狂湧入，銀行存款大量增加，造成存款保險準備金「跟不上」。金管會11日公布，到2020年底存保公司的一般金融保險賠款特別準備金達1,082億元，僅占保額內存款的0.46％。亦即距2％的提存目標還有3,600多億元的差距，依現行速度約要再提30年。

存款保險機制即各金融機構每年依其費率級距繳交保費，一旦發生問題，由存保公司保證每一存戶300萬元的存款無虞，先前設定若準備金提存達到保額內存款的2％時，即達安全水位，可討論是否繼續提存或降費率等。

但隨著2020年台商資金大量回流，及境外資金大量匯入台灣，造成銀行保額內存款大量增加，超出預期水準，存保一般準備金到2020年底餘額1,082億元，不到保額內0.5％，距離2％預期還有30年的光景。

存保公司及金管會表示，這項數字會隨時變動，同時一旦發生準備金不足時，得向中央銀行申請特別融資、向金融機構借款及收取特別保費等強化理賠能力的因應機制。另依據金融業特別準備金運用管理辦法相關規定，若未來有問題銀行須理賠而存保準備金不足時，亦可向金管會申請動用「金融業特別準備金」，到2020年12月止，這項特別準備金約有977億元，目前也是交給存保打理。

存保現行要保機構計有400家，公營銀行3家、民營銀行35家、外國銀行在台分行25家、陸銀在台分行3家、信用合作社23家、農會信用部283家及漁會信用部28家，純網銀亦已有一家加保，另一家在申請中。

存保公司亦強調，依現行金融業的資本適足率、逾放比及備抵呆帳提存、獲利能力等指標來看，目前金融體質健康且強壯，可因應一定的金融市場波動，存保準備金只是備而不用。

(工商 )