櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過臺慶科(3357)申請上櫃案；連騰科技(6818)送件申請上興櫃。

西北臺慶科技公司主要從事被動元件電感之研發、製造及銷售，申請時資本額9億1000萬元，董事長為謝明諺，推薦證券商係第一金證券、凱基證券、日盛證券及康和證券；西北臺慶科技公司108年合併營業收入為33億5191萬5000元，稅後盈餘為4億3941萬6000元，每股盈餘為4.77元；109年前3季合併營業收入為32億6986萬6000元，稅後盈餘為5億6008萬3000元，每股盈餘為6.1元。

連騰科技成立於106年12月，微波複合化微型天線、無線充電及其應用、衛星天線等各式天線產品，董事長為陳鴻儀，總經理為蕭富仁，目前股本為2.5億元，109年上半年合併營收為4.21億元，稅後盈餘為1238萬元，每股盈餘為0.66元。

(時報資訊)