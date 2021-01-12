中國民航局12日表示，2020年全年民航完成旅客運輸量4.2億人次，相當於2019年的63.3％，連續15年居於世界第二。

2020年，中國運輸總周轉量及貨郵運輸量，分別為798.5億噸公里及676.6萬噸，相當於2019年的61.7％及89.8％。

單計第四季，中國民航運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別恢復至上年同期的76.3％、84.2％、95.8％，其中國內航線運輸恢復至94.5％。

民航局又指，5年來，民航新增運輸飛機1,253架、通用航空器940架，民航機隊規模達6,747架；新增航路航線263條，全國航路航線總里程達到23.7萬公里，比「十二五」增加3.8萬公里。全國千萬級機場達到39個。

截至2020年底止，全行業註冊無人機共52.36萬架，無人機經營性飛行活動159.4萬飛行小時，年增長36.4％。

(工商 )