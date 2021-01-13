百德機械旗下美國Winbro布局航太及半導體產業均有斬獲，百德董事長謝瑞木表示，百德目前訂單能見度看到今年4月，第一季營運與去年第四季相當或稍好，2021年營收會比2020年好一點，全年力拚至少損益兩平或小賺。

百德2019年10月正式併購美國Winbro集團，2019年11月開始計入合併營收。謝瑞木表示，Winbro最近不只接獲大陸及俄羅斯航太業訂單，Winbro英國廠去年打入半導體產業，去年先交一台雷射放電加工機給歐洲半導體設備商，也以半導體前端晶圓鑽孔機打入美國半導體設備商供應體系，總計接獲五台訂單，預計2021年6月底全數出貨，由台灣生產放電加工機，再送到英國安裝雷射及五軸電腦控制，每台售價近百萬美元，增添2021年營運成長動能。

Winbro生產基地位於英國與美國兩地，主要生產加工燃氣渦輪發動機的熱鍛零組件冷卻孔的機器設備，應用在航太工業的飛機引擎葉片加工及能源類渦輪製程，英國勞斯萊斯是主要客戶。

然而勞斯萊斯去年爆發疫情後，停產汽車及飛機引擎轉而生產呼吸器，雖未取消百德訂單，但也不提貨，造成百德台灣廠2020年出貨銳減，但有Winbro營收挹注，2020年百德營收21.02億元，年增10.07％，前三季每股虧損達3.04元。

謝瑞木表示，去年第四季新台幣兌美元匯率大幅升值，百德還得認列匯損，去年虧損。

(工商 )