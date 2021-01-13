曾之喬和大她8歲的辰亦儒，2009年因合作電視劇《愛似百滙》相識，當年才二十歲的她，對男方一見鍾情，戲殺青不久便主動告白並如願交往。辰亦儒曾在《花花萬物2》節目坦言，這段戀情很快就浮現問題，因當時雙方都只顧自己、只愛自己，最後女方提出分手。

分手後，雙方形同陌路，就算因為住得近偶爾巧遇，也不會打招呼；但分開的那一年，辰亦儒認識了其他女生，卻都沒有結果，這時他才意識到，曾之喬是個很理想的對象，因此試圖挽回，不過曾之喬並不打算復合。為了展現自己的改變，辰亦儒靠著噓寒問暖、處處為女方設想等攻勢，總算慢慢抓回曾之喬的心。

復合交往多年後，辰亦儒向曾之喬求婚成功，兩人於去年農曆年的小年夜，在網路公開喜訊。曾之喬說道：「我們認識好久了，陳先生（辰亦儒本名為陳奕儒）看著我從女孩變成女人，也一路陪伴包容著我，今天起我是曾小姐也是陳太太囉。」並甜蜜地表示，夫妻倆會齊心好好過日子，繼續地相互扶持、一起成長，最後向老公喊話：「請多多指教。」

在大陸過生日的辰亦儒（左1），雖然沒有老婆陪在身邊，仍有吳建豪（左2）、吳尊（右2）和汪東城（右1）等好友為他慶生。（圖／翻攝自辰亦儒臉書）

由於去年辰亦儒早排定下半年要到大陸工作，尚未舉辦婚宴的夫妻倆，分隔兩地已有一段時間。去年十一月辰亦儒生日，曾之喬僅能透過視訊吹蠟燭，幫老公慶生，她坦言：「從來沒有分開這麼久過。」由於兩人都忙於工作，日前曾之喬被問及打算如何慶祝結婚一周年，她才驚訝地表示：「完全沒有感覺到！」但坦言希望周年紀念有儀式感，也透露婚禮可能會在今年上半年完成，就等老公回台團聚，一解相思之苦。

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(中時新聞網)