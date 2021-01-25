亞系外資出具最新報告，認為蘋果iPhone今年上半年需求穩定，鴻海(2317)營運將因此受惠，加上積極轉型切入伺服器及電動車市場，一旦在相關領域達成關鍵里程碑，可望使鴻海享有更高的本益比，維持「買進」評等、目標價自100元調升至147元。

亞系外資預期，蘋果iPhone出貨需求維持穩定，但各機種去年12月銷售狀況已見明顯強弱區別，推估出貨分配將有所調整，以iPhone 12 Pro Max和iPhone 11比重較高、iPhone 12 mini將降低。此狀況將有利鴻海獲利表現，預期今年上半年銷售將維持穩定。

其次，新冠肺炎疫情大流行造成的勞力短缺問題，導致晶圓生產、封裝、測試及陶瓷電容（MLCC）等各領域零組件出現供給短缺和價格上漲，使組裝廠營運及獲利表現面臨承壓風險。

亞系外資認為，鴻海為擁有各種資源、且在供應鏈不同領域擁有多家子公司的集團，並在許多領域均有重要客戶，使鴻海面對零組件短缺或價格上漲問題時擁有強大議價能力。同時，鴻海在全球擁有多元化生產基地，將減少某些國家新一波疫情大流行帶來的風險。

再者，鴻海去年推出電動車開放平台「MIH聯盟」，盼聚集經驗豐富的汽車供應商共同成長，已找到400多家供應商加入。同時，鴻海針對非中國大陸和中國大陸電動車市場，分別與裕隆和吉利建立合資企業。

亞系外資指出，鴻海目標在今年底量產首款電動車，目前汽車對鴻海營收貢獻比重不到1％。由於汽車產業不僅享有更高的本益比，且鴻海應可受益於和子公司的協同效應，看好電動車產業將推動鴻海獲利及本益比提升。

整體而言，亞系外資認為，鴻海從純iPhone供應鏈朝其他產業轉型的速度較同業更快、更穩定，如目前伺服器已對營收貢獻達15～20％，且面對零部件短缺或價格上漲的曝險程度低於同業，加上電動車產業發展策略積極且具前景，可望享有較高的本益比目標。

有鑑於iPhone產品組合較佳、需求及運算業務穩健，受疫情衝擊風險較小、並積極進軍電動車產業，亞系外資認為鴻海股價下跌空間有限、隱含21％的上漲空間，將鴻海今明2年每股盈餘預期分別調升4.6％、3.1％，維持「買進」評等、目標價自100元調升至147元。

(時報資訊)