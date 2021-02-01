公務人員退撫基金今（1）日公布（109）年收益數為499.48億元，逼近500億元大關，為歷年來最高，收益率為8.46％，則是民國85年來投入股市來第六高。
以退撫基金公告去年全年獲利499.48億元來推算，去年12月單月獲利179.33億元。
退撫基金去年自行經營方面，在固定收益因債券表現不佳下，出現虧損5.2億元，資本利得獲利245.47億元，收益率22.65％，委外代操獲利259.48億元，收益率9.9％，合計共獲利499.48億元，收益8.46％。
(工商 )
公務人員退撫基金今（1）日公布（109）年收益數為499.48億元，逼近500億元大關，為歷年來最高，收益率為8.46％，則是民國85年來投入股市來第六高。
以退撫基金公告去年全年獲利499.48億元來推算，去年12月單月獲利179.33億元。
退撫基金去年自行經營方面，在固定收益因債券表現不佳下，出現虧損5.2億元，資本利得獲利245.47億元，收益率22.65％，委外代操獲利259.48億元，收益率9.9％，合計共獲利499.48億元，收益8.46％。
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