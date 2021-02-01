已連兩日收黑的日股，1日在科技族群帶領下，日經向上攻堅企圖心強，展現收復兩萬八千點失土決心。日經225指數早盤收27,905.26點，上漲241.87點，漲幅0.87%。東證股價指數早盤暫收1,823.57點，上漲14.79點，漲幅0.82%。

三菱日聯摩根士丹利證券（MJM）表示，市場買進比上周出脫動作來得大很多，上周大舉調節因為信心層面不足所致。

由於美股散戶與法人這幾天在對做，指數大幅震動下，也影響日股前兩個交易日都收黑。

恩益禧(NEC)飆升10％，為日經225中漲幅最大一檔。這家電腦網路服務商公布財報，財年前9個月運營利益增加5.7％。

由於樂觀上修財測，衛浴設備商Toto漲11％。

不過，部分投資人在重新審視投資組合後，一些雖也上修財測公司卻遭拋售。電子零件製造商村田製作所(Murata)跌3.17％，東電化(TDK)跌6.28％，為日經225指數中表現最差。

Panasonic小跌0.3％，因媒體報導這家家電製造商將停止自產太陽能板。

晶片相關個股也上漲，愛德萬測試(Advantest)漲1.69％，東京威力科創(Tokyo Electron)漲1.66％。

在Topix核心30中，漲幅最大的是遊戲廠商任天堂(Nintendo)，上漲3.22％，其次是軟銀集團（SoftBank Group）上漲2.95％。

(時報資訊)