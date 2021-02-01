香港華興證券估計，隨中國產業鏈與供給等領域優勢的持續表現，大陸大循環為主體與國內國際雙循環相互促進的新發展格局持續推進，大陸經濟發展穩定趨向的走勢將繼續鞏固。

信報報導，考慮到疫情對生產、投資、消費及進出口的影響，華興證券對2021年和2022年GDP增幅的預測分別為8.4％和5.7％。其中2021年第一季至第四季的GDP增幅預測，分別為18％、7.5％、5.9％和5.5％。

華興證券認為，大陸部分行業復甦仍較困難，結構性、體制性、周期性問題相互交織，需更有效的政策支持，並應留意接下來經濟增長後續所將面臨的困難、風險與不確定性。

華興證券指出，2021年宏觀調控政策將繼續保持連續和穩定，大陸實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，既不會突然轉向，也不會大幅調整，以保持對經濟恢復的必要支持力度。

據報導，大陸經濟正逐漸修復，2021年GDP可實現正增長，大規模刺激性政策對於經濟的必要性已經下降，宏觀政策的取向逐漸走向防控風險，貨幣政策也已逐漸回歸常態，財政政策的力度將有所放緩。

但考慮到減稅降費、穩定就業、保市場主體和保障基本民生等政策具有長遠意義，因此財政政策不會大幅收緊，而是會更加適應經濟的增長。

(工商 )