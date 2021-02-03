美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述3名知情人士披露，總統拜登正考慮指派言詞犀利的前芝加哥市長易曼紐（Rahm Emanuel）出任重要的大使職位，很可能派駐中國。

一名知悉政府內部討論的消息人士透露，拜登政府官員也曾與易曼紐討論過出任駐日本大使的可能性。

報導提到，61歲的易曼紐曾在前總統歐巴馬執政時期擔任白宮幕僚長，他講話不留情面、宛若政壇街頭霸王的風格人盡皆知，身為民主黨員還不時與黨內進步派罵戰。

另一知情人士說，政府內部討論誰可出任駐以色列大使時，也有人提到易曼紐，但一般認為這個想法行不通，因為易曼紐早在擔任白宮幕僚長期間，就是出了名與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不睦。

易曼紐和白宮均未回應這些消息，國務院發言人也未回覆記者提問。

媒體曾報導，拜登政府考慮過提名易曼紐擔任運輸部長，但終究未提名他出任內閣職務。

目前還不清楚民主黨人會如何看待易曼紐出任重要大使職位；通常這類大使職位會由重要政治盟友、募款人、特定國家或地區的專家出任。

易曼紐曾任聯邦眾議員，於2009年獲歐巴馬延攬入白宮擔任幕僚長。他離開白宮後角逐芝加哥市長成功，於2011年到2019年掌理這個樞紐城市，之後決定不再尋求連任。

美國政府過去也曾指派赫赫有名的政治人物擔任駐北京和駐東京大使。

例如歐巴馬任命共和黨籍前猶他州長洪博培（Jon Huntsman Jr.）赴中國持節，當時擔任白宮幕僚長的易曼紐也是其中推手；歐巴馬在第2任期間，指派有35年聯邦參議員資歷的包可士（Max Baucus）任駐北京大使；前總統川普就任後，任命前愛荷華州長布蘭斯塔德（Terry Branstad）駐北京。

日本樂見、甚至期待美國派遣知名人物擔任駐日大使，認為這是美國總統重視對日關係的象徵。歐巴馬在第一任任內，派遣已故總統甘迺迪之女卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）擔任駐東京大使，就是一例。

美國政府在全球還有數十名使節職缺待填補，預期幾週內就會決定人選。

(中央社)