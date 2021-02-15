中市第6座 潭子國民暨兒童運動中心年底啟用。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

提升市民運動風氣，台中市政府規劃建置10座國民運動中心，其中榮獲「2020國家卓越建設獎」及金安心獎肯定的潭子國民暨兒童運動中心，已於今年1月完工，目前正積極辦理驗收及籌備試營運等工作，預計年底前啟用，成為台中第6座國運中心，提供民眾優質運動環境，打造台中成為健康運動城市。

運動局指出，潭子國民暨兒童運動中心建築物為符合智慧建築合格級場館，具環保與智慧化概念，規劃地下2層、地上5層建築；包含室內溫水游泳池、體適能中心、綜合性多功能球場、羽球場、桌球場、韻律瑜珈舞蹈教室等六大核心設施，另規劃兒童運動場域及地下停車場等附屬設施，滿足多種運動場域需求。

運動局說，此運動中心位在潭子區勝利路上，座落於潭子運動公園內，與公園籃球場、網球場、步道等融合，整體設計聽取地方民意，保留西北側豐富綠蔭及珍貴生態環境，並闢設停車場，兼顧民眾運動權益及紓解市民停車需求，讓運動中心效益加乘發揮，整體興建經費計4億9,526萬元，其中中央補助2億500萬元、市府自籌2億元，另市府交通局停管基金挹注9,026萬元。

運動局強調，台中市積極打造「酷運動、酷城市」，提供市民朋友能夠全年參與運動優質環境場域，潭子國民暨兒童運動中心將設置24年的潭子運動公園升級，成為戶外及室內兼具的全民運動園區，提供潭子區安全、優質、舒適、多樣化的運動場館；預計年底開幕，成為繼朝馬、北區、南屯、長春、大里國民運動中心後，台中第6座完工的運動中心。

(中時 )