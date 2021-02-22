陽明(2609)公告去年12月獲利，單月高達50.07億元，每股1.64元，帶動股價今天強勢漲停，來到28.15元。法人認為，由於因美國港口擁堵情況持續，運價維持高檔第1季獲利可望上修，第1季每股獲利上看5元。

陽明去年11、12月累計稅前淨利突破百億元，去年12月稅後淨利50.07億元，加計11月的27億元，去年第4季每股稅後淨利上看3元。農曆年後運價修正幅度比預期小，甚至歐洲線上周五小漲每大櫃150～270美元，運價農曆年後回到上漲趨勢，赫伯羅特預計3月1日徵收GRI 200美元/FEU，導致運價第1季仍在高檔。

目前來看，上半年航運業趨勢不變，龍頭航商新船下水壓力漸減，市場未來再度出現惡性降價競爭的機率不高，產業秩序持續朝正向發展。而缺櫃現象未見明顯舒緩跡象，遠洋線運價水準將維持高檔，但法人認為，之後仍須留意美國疫苗接種率提升後，後勤供應鏈順暢下高運價修正的壓力。

陽明漲停，也帶動長榮(2603)、萬海(2615)跟進強漲，漲幅分別達到7％及6％。

(時報資訊)