玉山金(2884)今(22)日召開法人說明會，公布2020年營運概況，自結淨收益562.5億元，年成長3.2%，稅後淨利180.2億元，年減少10.4%。金控每股稅後盈餘（EPS）1.43元、股東權益報酬率（ROE）10.17%、資產報酬率（ROA）0.66%。去年玉山銀淨手續費收入連12年正成長，財管手收則創歷年新高。今天法說會由玉山銀董事長黃男州主持，並首度介紹科技長張智星。

子公司玉山銀行全年EPS 1.73元，ROE 9.47%是金控旗下銀行的第2名，玉山證券及玉山創投稅後淨利分別成長82.5%及699.8%。2021年1月金控自結獲利19億元，是歷年單月獲利第3高。

玉山銀去年全年總放款較前一年同期成長12.3%，淨增量排名市場第2，其中房屋貸款成長25.6%、中小企業放款成長17.3%。銀行去年4Q的NIM為1.22%，存放利差為1.3%。玉山銀去年總存款成長19.4%，外幣存款成長14.2%。同時玉山展現穩健的風險控管能力，資產品質長期維持良好水準，2020年底逾期放款比率(NPL)為0.19%，備抵呆帳覆蓋率656.3%。

玉山均衡發展各項金融服務，全年淨手續費收入198.3億元，成長5.9%，不僅創下連續12年成長紀錄，也使玉山手續費收入排名上升至第2名。財富管理淨手收達92.2億元，年成長9.3%，締造歷年最高的金額；信用卡業務方面，疫情影響使市場整體簽帳金額衰退6.4%，玉山成長9.8%，簽帳金額4,727億元排名市場第2，增量排名第1；玉山的數位錢包E.SUN Wallet以創新獲得金融研訓院菁業獎肯定，提供完整的卡友服務並延伸合作場景，帶給顧客更便利的行動支付體驗。

玉山金新科技長張智星1962年次，是產學合作高手，2018年出任台大金融科技研究中心首任主任以來，在國內金融界已促成兩件產學合作案，包括玉山金控與國泰金控，兩家公司都各自投資台大1,000萬元。

(時報資訊)