中光電(5371)今天召開法說會，今年節能產品在越南廠投產、吳江廠擴產，加上TV/PID需求增加及NB新客戶出貨；影像產品受惠宅經濟以及固態光源取代傳統燈泡趨勢，兩大產品線今年出貨量都可望年增10％到20％。

針對節能產品第1季表現，總經理林惠姿指出，由於直接員工短缺問題逐漸獲得改善，且春節假期產線配合客戶需求加班因應，預期第1季出貨量可望與去年第4季持平。

展望今年，林惠姿預期全年整體出貨量將成長10％～20％。此外，中光電越南廠已於元月正式出貨，2月起逐漸拉高產能，而吳江製造大本營亦進行TV/NB產線擴產，以滿足客戶需求，預期對節能產品2021年整體營運有正面貢獻。

影像產品部分，今年第1季影像產品受到缺料、航班不穩以及淡季等因素干擾，整體出貨量將較前一季減少1成左右。展望今年，陳士元表示，雖然整體營運發展仍受到肺炎疫情影響，但是宅經濟以及固態光源取代傳統燈泡趨勢仍將為家庭劇院、4K、SSI和Pro-AV等機種帶來成長機會，預期影像產品全年整體出貨量將成長10％～20％。

陳士元指出，影像產品將強化智能設計，整合雲端服務及客製化軟韌體，以掌握經濟反轉時的成長先機，並提供客戶AIoT時代的先進投影解決方案及大型商用LED顯示應用方案，逐步提升營運成長動能。

(時報資訊)