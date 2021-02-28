據傳社交媒體巨頭字節跳動將加碼在線教育，計劃為其教育部門再招1.3萬名員工。

抖音、今日頭條的母公司字節跳動，正在把教育業務作為自己最新的戰略重點。外媒報導稱，字節跳動計劃在未來四個月聘用1萬名教育專業人士，具體崗位包括導師和課程設計師。作為其在11個城市擴張計劃的一部分，公司將在2021年春季招聘至少3,000名畢業生。

早在2016年，字節跳動就開始關注教育。公司初始以投資的方式進入教育賽道，目前已涵蓋早教、K12、高等教育、知識付費、多教育硬體產品等多個領域。旗下產品包括清北網校、GOGOKID、瓜瓜龍啟蒙、開言英語、極課大數據、Ai學、教育硬體等。

公司2020推出獨立教育品牌「大力教育」，字節跳動旗下所有的教育產品都將由該品牌承接。截止10月該品牌已有1萬多名員工。原今日頭條CEO陳林目前出任大力教育CEO。

(工商 )