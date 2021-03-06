女星Janet（謝怡芬）當年透過小S介紹踏入演藝圈，在主持方面有亮眼表現，除了小麥色健康美，還有美國麻省理工學院高學歷的教育程度，又有爽朗流利的談吐讓她深受觀眾喜愛；Janet在2015年升格人妻，婚後陸續生了2個兒子，最近她曬小孩照，沒想到他們臉蛋根本神複製，讓她開玩笑要大家「猜猜看誰是哥哥誰是弟弟」。

日前Janet平安順利產下第2個兒子，距離生大兒子已經有4年時間，今（6）日下午她在臉書更新近況，PO出一張先生吳宇衛抱著2個兒子的背影照，笑說「誰是誰？看得出來嗎？我知道很難但是來猜看看哪個是哥哥弟弟？」。

最近Janet曬小孩照，沒想到他們臉蛋根本神複製，還開玩笑要大家「猜猜看誰是哥哥誰是弟弟」。(圖/ 摘自Janet臉書)

原來照片中2個兒子臉蛋幾乎神複製，都靠在爸爸肩上，額頭也都皺起來，小眼睛和小鼻子看起來特別萌；許多網友一看還以為是「雙胞胎」，紛紛表示「分不出來」、「跨年紀的雙胞胎，都好可愛」、「根本一模一樣，未來一堆照片可以考驗大家」，內行人還跳出來解答如何分辨，「我看照片畫質分的，左哥哥右弟弟」。

Janet在2015年嫁給混血男模吳宇衛後，2017年和2021年先後生下大兒子Egan和小兒子Dylan，經常在社群分享家庭生活，一家人互動溫馨羨煞不少人。

(中時新聞網)