富旺國際（6219）公佈2020年合併營收達31.91億元、激增96.65％，稅後歸屬母公司淨利及EPS，分別為3.63億元、2.35元，創下近6年獲利新高紀錄！

富旺考量公司財務體質健全，董事會決議通過擬配發每股現金股利2元，配發率達85％，不僅已連續6年現金股利配發率超過八成，創下歷年股息新高。

富旺今日早盤爆量大漲、股價最高衝上22.15元的波段高點，漲幅逾5%，成交量超過7000張；由此估算，現金殖利率逾9％。

展望2021年第一季，富旺董事長林正雄表示，對營運表現深具信心，並持續看好台商資金加速回流投資，創造人口流動性與就業機會增加，加上台中重大建設投資如離岸風電、捷運等，帶旺房市需求高漲，有利於富旺拓展更多良好的發展環境。

富旺旗下成屋銷售與預售屋推案量仍保持高度熱轉，包括台中「雍華」、新竹「站前大時代二期」AB棟等，目前整體銷售率平均達九成；隨著新屋於今年第一季起陸續完工，將有助於2021年整體營收保持良好的成長動能；另一方面，富旺目前手握全台逾140億元建案量，以小坪數、多案量的推案方式搶市，為未來營運注入長期成長之活水。

(工商 )