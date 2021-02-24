電動車標竿特斯拉(Tesla)周三(23日)收跌2.19%，報698.84美元，連4交易日收黑，剛好也與近期比特幣(Bitcoin)跌勢相符。Wedbush證券分析師艾維斯(Daniel Ives)稱，特斯拉月初買進15億美元規模比特幣雖造成該數位資產瘋漲並因而受益，也帶來風險，今後特斯拉股價恐與比特幣高度連動。

特斯拉相較1月25日盤中締造900.13美元史上高點，不到1個月跌幅達22.36%，已符合墜入熊市定義。據MarketWatch報導，特斯拉上次墜入熊市是去年9月8日，即半年內已經2度變熊。周三早盤特斯拉曾重挫逾12%，一度只剩619.73美元，跌幅才開始收斂。

比特幣近期也墜入熊市，而且速度更快。這種加密資產月初被特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)稱為「沒那麼蠢的現金」並宣布買進後，在美國東部時間本21日締造每枚58332.36天價(依交易平台Coindesk數據)，但本周連日雙位數跌幅，近24小時內最低點僅44964.49美元，而走勢也與特斯拉相似，跌低後便再往上彈升，至台灣時間今(24)上午8時30分報47805.33美元。

儘管有不少分析師論點是特斯拉股價與基本業務面相較原本估值就過高，必然要回調，但艾維斯強調了近幾天特斯拉、比特幣價位技術曲線的同步性，當然比特幣波動更大。他在給CNBC電子郵件中寫到：「在大眾眼中，馬斯克現在與比特幣的故事連在一起。特斯拉雖然在擁有比特幣第1個月就因此賺進10億美元帳面利潤，但就像本周發生的，也帶來額外風險。」

不過艾維斯仍認為特斯拉進場比特幣時機正確，他稱：「馬斯克可能確實有意願冒風險，讓投資人對比特幣的關注超過對特斯拉基本面的看法，但買進比特幣對特斯拉來說，是在正確機做出的明智決定。負面影響是，特斯拉像在玩爆竹，風險和波動性也會加到特斯拉走勢中。」

從特斯拉買進比特幣後，馬斯克就經常在他主要的社群平台管道Twitter上發表對這種加密資產意見，以看多為主，導致比特幣價格暴漲2成，但上周末他又表示比特幣價格似乎有點偏高，加上美國財政部長葉倫(Janet Yellen)周一(22日)也再度批評比特幣的耗能、常用於非法交易，導致比特幣暴跌，也曾有分析師批評，馬斯克在Twitter上行動令人憂心。

艾維斯依然看多特斯拉後勢，他分析：「我們相信，特斯拉市值在幾個月內會透過電動車銷售增加達到1兆美元，而不是靠比特幣。以中國市場為首，電動車在全球使用程度正在高速成長，特斯拉能在未來10年充分利用這個規模達到5兆美元的市場。比特幣正在掩蓋特斯拉今年以來的增長故事，雖然我們相信這很快會過去。」

(中時新聞網)