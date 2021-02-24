國民黨「願景台灣2030」第二場論壇今登場，國民黨主席江啟臣與台北市長柯文哲同台展開跨界對話，被解讀是藍白合作，也引發黨內部分議員反彈，江啟臣今接受廣播專訪表示，「同台不代表合作」；「我不會為合作而合作」。

江啟臣強調，選舉最後都是回歸實力原則，國民黨培養自己實力、壯大自己才是重要。

江啓臣今接受主持人黃暐瀚專訪表示，這次論壇是邀所有在野黨，時代力量主席也有約，但最後只有民眾黨答應要來，這次要談的題目就是「世代正義」，這麼簡單，「同台不表合作」，因為同台的機會太多了，同台是起碼大家共同願意談這件事，不可能談到選舉跟政治，這次論壇主題不是政黨合作。

被問到與民眾黨合作的可能？江啟臣說，作為一個在野黨，願意跟其他在野黨在議題上合作，但「不會為了合作而合作」，政黨競爭不會因為彼此合作就不競爭，這叫競合。

他說，政黨之間競合關係是很正常的，有的激烈，有的立場百分之百對立，國民黨跟其他在野黨，應該聯合起來共同監督，這是為什麼會在野黨一起來。

是否以後議員選舉會比照國民黨當年與親民黨、新黨的合作方式，採聯合提名？他表示，假設性無法回答，因為選舉變化很快，增強戰力、擴大勝選機會，戰場變化現在很難預料，不一定從台北看，2022選舉是全台灣連動。

(中時 )