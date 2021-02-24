日本外務大臣茂木敏充昨天透過影片在聯合國人權理事會會議發表談話，他表示，日前緬甸軍方發起政變，須盡快恢復民主政治；他也對中國政府在香港與新疆的作為，表達深刻擔憂。

日本放送協會（NHK）報導，茂木在影片中指出，亞洲太平洋地區在經濟發展的背後，仍有民主化與保護人權的課題。

緬甸軍方月初發動政變，茂木對於緬甸情勢表示「重大擔憂」，強力訴求緬甸軍方釋放遭拘留的國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等人，以及盡快恢復民主政治。

對於中國，茂木說，國際社會的普遍價值，包括自由、尊重基本人權與法治，以香港與新疆維族自治區為首，中國也應保障這些普遍價值；日本對近期情勢感到「深刻擔憂」，強力訴求中國應對此採取建設性的具體行動。

此外，茂木也說，對於北韓綁架日本人問題，持續強力訴求應採取具體行動，以儘速解決；他並強調日本舉辦東京奧運與帕運的決心，將成為人類戰勝疫情的證明，以及傳達311東日本大地震的復興。

(中央社)