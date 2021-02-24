美國聯準會主席鮑爾承諾維持寬鬆貨幣政策，美股跌勢收斂，但科技股續收跌；台股今早在台積電(2330)大跌逾10元影響，指數開低逾百點，但立即在TFT面板及DRAM等雙D撐盤，加上金融股力守紅盤，早盤一度翻紅，但隨後賣壓出籠，再度跌逾百點，失守五日線以及16400點。

美聯準會主席鮑爾(Powell)暗示將持續寬鬆貨幣政策。美公債殖利率續升，惟景氣復甦預期激勵景氣循環族群類股輪動。道瓊工業指數逆轉，收漲15.66點或0.05%，為31537.35點。那斯達克指數跌67.85點或0.50%，為13465.2點。標普500指數漲4.87點或0.13%，為3881.37點。

美股跌勢收斂，科技股則續跌，台積電美國存託憑證（ADR）持續跌勢，周二跌幅為3.35%，台積電股價隨著ADR下跌，今天開低14元為633元，早盤最低627元，創牛年以來新低價，跌14元，也影響台股指數逾百點。

台股早盤一度翻紅，距開盤低點拉升127.4點，指數在16400點附近，約5日線震盪，隨後賣壓持續出籠。

景氣循環股的TFT面板及DRAM等雙D今年產業需求看好，價格看漲，友達(2409)、群創(3481)以及南亞科(2408)、華邦電(2344)等雙D股續強，加上富邦金(2881)等金融股強勢，以及傳利多的電子股義隆(2458)、盛群(6202)大漲，加上蘋概的鴻海(2317)、和碩(4938)反彈，電子股人氣仍不弱，傳產的航運陽明(2609)續強，台股雖仍震盪走跌，回測五日線，但仍呈現高姿態整理，相對日股及港股等亞股抗跌。

(時報資訊)