美系外資表示，TDDI和LDDIC將迎來第二波價格調整，讓聯詠(3034)的毛利率潛在成長可期，加上SoC(系統單晶片)將成為今年成長動能最強勁的產品，維持聯詠加碼評等、目標價520元。

美系外資表示，聯詠在2020年第3季調升了TDDI和LDDIC的價格，並可能在本季進行第二輪價格上漲，主要就是反映出更高的代工和後端成本，LDDIC的進一步價格上漲可能是有鑑於大型面板的強勁需求，包括PC、NB以及電視，加上8吋晶圓的持續缺貨，此外，聯詠目前也積極和客戶溝通，已反映墊高的晶圓、封裝成本，將成本轉嫁給客戶，不僅如此，OLED DDIC因28奈米晶圓產能緊張下，不排除也有漲價可能，整體來說，產品的漲價，讓聯詠的毛利率潛在成長可能，維持聯詠加碼評等、目標價520元。

聯詠為TDDI市場龍頭供應商，擁有領先的市場份額，2020年增長逾40%，故在採購能力上具有優勢，然而，聯詠預計TDDI市場增長到顛峰後將在下半年放緩，進一度轉移到OLED，但聯詠今年TDDI依舊可以拿到更多的市占率，值得注意的是，大多數聯詠的TDDI採用聯電(2303)的80/90奈米、55奈米，但其他市場同類產品主要使用台積電(2330)，不排除第三季會因車用晶圓分配而出現產能排擠問題。LDDIC方面，美系外資表示，目前需求仍然強勁，且價格更高，主要採用8吋晶圓，聯詠LDDIC所需晶圓在短期內保持穩定，且也將部分移轉到12吋，總體而言，聯詠預計LDDIC營收今年將持續成長，得益於更好的產品平均售價和銷量增長。

美系外資表示，華為事件風暴後，聯詠去年第四季開始OLED DDIC訂單補餘進度優於預期，聯詠期望OLED DDIC的出貨量今年保持平穩、定價健康，該定價約為TDDI的2倍，此一穩定趨勢主要得益於大陸市場智慧手機OEM廠對OLED更積極的導入，尤其是小米，加上聯詠具有客戶多元化的優勢，包括OPPO、vivo、小米等的手機OEM；面板製造商則有京東方、天馬、維信諾等。

美系外資認為，受惠監視器、電視和PMIC(電源管理IC)的帶動下，聯詠SoC將在2021年具有最快的增長表現，聯詠的SoC在2020年增長了35%以上，預計SoC將在2021年將超越DDIC業務。

(時報資訊)