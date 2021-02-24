23日美聯準會主席鮑爾，在美國國會證詞表示，美國通膨仍屬溫和，景氣前景亦仍高度不確定，故暗示將持續貨幣寬鬆政策，市場也解讀為FED暫時不會立即升息。同時，美國十年期公債殖利率也因此走軟。KOSPI指數暫為3,061.32點，8.77下跌點，跌幅0.29%。

三星電子與同業SK海力士分別一度漲1.46％與2.89％，而LG化學也漲0.45％。

韓國藥商SK Biopharmaceuticals盤中一度大跌13.9％至歷史新低，因母公司SK控股鉅額交易，脫手總值1.1兆韓元近10億美元手中持股，而SK集團此舉是為了要為日後投資備妥銀彈。

25日韓國央行將決定利率政策，儘管景氣復甦與一些資產價格上揚，但就業市場情況實在太糟，外界預估韓國央行還是會將利率，維持在0.5%歷史新低不變。

最新匯價，目前1美元可兌換1,109.2韓元，韓元升值0.13％。

(時報資訊)