韓國三星SDI(Samsung SDI)表示，匈牙利子公司將開始在市場現增，希望能籌得4,038億韓元。若再加上母公司提供的有擔保貸款5348億韓元的話，三星SDI匈牙利廠，已有1兆韓元鉅額資本可供應用。

據悉，這1兆韓元將用來擴建三星SDI在匈牙利Goed廠房。目前，正處於二期工程階段，未來完工後，這座新廠將比之前設立的一廠，產能可多開兩倍以上。

三星SDI要把匈牙利Goed廠房，用來生產使用新材料研發，藉以提升能量密度的第五代電池上。新廠將擁有7條生產線和10條以上裝配線，每月產量約1200萬個電池。預計到2030年，三星SDI將投資1.2兆韓元，確保每月產量能有1800萬個電池。

三星SDI苦心耕耘歐洲匈牙利，已於2018年第二季正式投產的工廠，佔地約33萬平方尺，每年生產動力電池，可供5萬輛電動車使用。

一廠是專門為歐洲市場所設置的，除可有效降低物流支出外，還能提高歐洲客戶當地服務。匈牙利一廠前身為三星SDI電漿面板廠，後來變更為生產動力電池的地方。

(時報資訊)