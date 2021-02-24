台灣與波蘭簽訂「刑事司法合作協定」，23日正式生效，為台灣與歐盟會員國首度簽訂的刑事司法互助協定。法務部表示，日後可與波蘭司法部、國家檢察署針對雙方刑事合作項目直接聯繫，不必再透過外交管道，請求書不必再檢附彼此官方語言譯本，可以英文譯本代替，將大幅提升雙方司法合作之效率及成效。

台波刑事司法合作協定範圍包括：刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及實務見解之分享、追訴犯罪及犯罪預防資訊交換5大範疇。

法務部表示，台波長期有密切司法合作，過去苗栗地檢署曾偵辦台詐團在波蘭設置詐騙機房案，因波蘭積極提供事證，讓我方順利訴追。在刑事司法合作協定生效後，預期台波兩國合作將更為順暢。

法務部說，目前有1位波蘭籍受刑人在台服刑，法務部及波蘭司法部將基於協定，依據「跨國移交受刑人法」，積極辦理受刑人移交事宜。

法務部強調，「台波刑事司法合作協定」是台灣與歐盟會員國所簽訂第一個廣義刑事司法互助協定，台灣另於2019年、2020年與丹麥、瑞士簽署移交受刑人協定，使台灣與歐洲國家間司法合作越形密切，法務部長蔡清祥去年8月更獲波蘭司法部邀請，率員親赴波蘭參加由歐盟舉辦「歐洲極權政權受難人士紀念日」活動。

(中時 )