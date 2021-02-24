2014年爆發劣油事件，乖乖股份有限公司產品受頂新製油實業進口的越南飼料油波及，受有商品下架、報廢、營業等損失，因此提告向頂新求償5872萬餘元。台北地院今（24日）審結，判頂新應賠償978萬餘元，可上訴。

頂新製油公司表示，已提出多項新證據證明油品來自健康無病豬隻，為可供人食用的食用油，會持續爭取清白，本案則將於收到判決後與律師研議上訴。

乖乖主張，乖乖與頂新成立油品買賣契約，頂新提供的油品應符合食安法等規定，卻被查出使用越南進口的飼料油製成精緻豬油賣給乖乖，導致「乖乖（五香口味）」、「孔雀香酥脆（香魚口味）」產品受汙染，只能回收、銷毀、重新上架。

乖乖指出，各通路商辦理回收、銷毀作業，使乖乖受報廢損失、報廢運費、所失利益、通路商處理費用、罰款、重新上架費用共2243萬7465元損害，另此事經食藥署公告、媒體披露後，造成廣大消費者對乖乖產品產生疑慮，致營收銳減，受有3470萬4887元營業損失；另頂新還有185萬8972元購油價金未退還。

法官認為，頂新時任董事長魏應充等高層，經刑事判決認定違反食安法確定，而頂新明知上游廠商大幸福公司的原料油脂品質有疑慮，仍加以購入，精煉後販售給乖乖，已違反雙方契約，乖乖當然可以求償。

但法官指出，乖乖下架的商品並非全數使用頂新油品製成，進貨比例頂新佔48.2％、強冠佔51.8％，因此報廢、下架等相關損失金額應酌減為48.2％；營業損失部分，依現今國民教育、智識程度，應可辨識未受劣油汙染的產品，故參考銷售資料、同業利潤等參數，經重新計算下架商品部分的淨利後也予以酌減，總共判賠978萬9658元。

(中時 )