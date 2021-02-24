加工出口區已正式更名為「科技產業園區」，經濟部加工出口區管理處24日於楠梓園區舉行加工出口區招牌卸除儀式，由加工處處長楊伯耕及園區公會、工會等貴賓，偕同招牌施工廠商逐一把「楠梓加工出口區」的招牌卸下，象徵園區邁入下一個新階段。

回首過去，加工出口區以全球首創之工業與貿易促進制度，引領臺灣走過經濟起飛的輝煌歲月，隨著我國產業蓬勃發展，陸續成立了高雄、楠梓、臺中、臨廣、中港、屏東、臺糖高雄物流、高雄軟體園區、楠梓第二園區及臺中軟體園區等十大園區，各園區依據產業特色形成電子、面板、軟體設計等高科技產業的群聚重鎮。歷經近55年的淬鍊，園區產業發展與時俱進，而今因應產業發展趨勢，「加工出口區」更名為「科技產業園區」，園區發展翻開新的篇章。

24日上午9時30分，管理處及廠商執行卸除招牌儀式，廠商先卸除門口小招牌螺絲，再逐一把招牌放在紅色錦盤上交給處長，貴賓與部分加工區員工在一旁觀禮，儀式簡單而隆重。加工處表示，舊招牌經過清洗後，將放入區史館陳列，廠商也將在明日施做新招牌，全新的科技產業園區招牌將於3月28日正式揭啟。

現場亦有加工區退休員工到場觀禮，把握卸除招牌前的最後一刻，趕緊拍照留念。退休員工說，因為加工區的存在，帶來這邊的經濟，讓我們在這裡有一個很好的工作環境，可以安身立命，如今要光榮退役了，雖然捨不得，不過還是期待未來會更好。

(工商 )