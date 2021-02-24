新冠病毒會讓人類致命，但市場動盪不安、股匯市忽上忽下，會讓管理龐大資產的金融保險業，面臨更大的挑戰和打擊，若沒有妥善處理將會發生獲利衰退、經營受損，滅少提供就業機會，後遺傷害久久不去。

標準普爾全球評級就指出，疫情持續帶來的動盪不安，市場一直圍繞在不確定的情況下，現在就可以看到，亞太區保險業2021年將會面對更高的波動性。

標普全球評級信用分析師克雷格表示，疫情爆發一年多以來，標普團隊已對亞太區的五分之一保險業者調整評等展望至負向，主因就是市場動盪，打擊了業者的資產品質、資本緩衝度又薄弱，使得資產風險大增。

評等展望被調整為負向，定義是指受評機構未來1至2年的財務實力條件有可能比目前更糟。2020年新冠疫情期間全球大降息，帶給保險業極大的黑暗期，資本品質管控和獲利成本都突然面臨大挑戰。

標普全球評級對於亞太區壽險公司調整評等展望至負向，平均占比在50％以下，可是台灣的壽險業評等展望負向卻高達58％，自疫情爆發以來都不見改善。克雷格認為，新冠病毒大流行的演變及其經濟影響，存在很高的不確定性，包括現在施打疫苗，都同樣顯示相關事情的極不確定狀況。

(工商 )