2020年物流市場是大起大落的一年，農曆年後新冠肺炎爆發造成全球供應鏈中斷，全球物流市場就像進入加護病房一樣。第2季全球對防疫物資需求急迫，卻遇到客載貨機停飛，空運艙位嚴重不足，物流業不但脫下了氧氣罩，還可以下床走路。第3季各國陸續解除封城，歐美進口消費需求逐步恢復，第4季從溫和成長到強勁需求，物流業下床後還跑了一個42K的全馬，一路好到年底。

貨攬業看的不是只有運費，那只是其中的一環，重點在於幫客戶達成需求的其他服務費用，整合物流服務能力，在與有限艙位為客戶搶得出貨先機才是關鍵。台灣的貨攬業實力強勁，綜觀2020年中菲行(5609)、台驊投控(2636)及捷迅(2643)的業績，前3季每股盈餘分別為6.68元、5.06元及3.07元，以EPS來看，中菲行前3季已經突破歷年全年新高，三家2020年獲利預期都將是創新高表現。

中美貿易戰及疫情後，供應鏈重組，形成大陸生產消費「雙循環經濟」以及台灣、東南亞生產，美國消費兩大聚落。因此，東南亞地區受惠於中美貿易戰供應鏈產地移轉、進出口貨物需求增長，台灣地區受惠於台商回台生產及亞洲區間供應鏈物流活動增長，全球企業比以往任何時候都更加依賴亞太地區的製造產業，造成大陸、東南亞和台灣是罕見的亮點，去年為台灣貨攬業帶來源源不絕的活水。

從2020年第4季，歐美消費需求持續強勁，亞洲工廠為彌補上半年的業績缺口大量生產製造，特別是大陸十一長假過後海運訂艙需求大幅增加，加上進入冬季加速疫情升溫，造成港口裝卸、倉庫、貨車公司、內陸火車等物流環節人力短缺，貨櫃提領、裝卸、內陸運輸相關流程嚴重延誤，缺櫃、缺艙、缺船、缺工等現象使全航線運價翻數倍成長。

今年第1季缺櫃問題持續，海運、空運價格持續高檔，農曆年後又出現一波漲勢，預期上半年運價處在高檔情況不變，下半年價格開始趨緩機會較大，但也不會回到2019年水準。整體而言，新冠疫情持續影響國際間物流狀況尚未完全解決，對有能力提供整合物流服務的台灣業者都是一大利多。

此外，貨攬業去年獲利創下新高，以過去股利政策來看，股利配發率約5到6成，加上今年營運依舊火燙，接下來公布的股利及現金殖利率可期。

(時報資訊)