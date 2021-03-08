中華經濟研究院發布2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）各為63.2及52.1，各為連續8個月及9個月呈現擴張，尤其製造業及非製造業對「未來六個月展望」指數各來到73.3及64.5，雙雙創下指數創編以來新高。

中經院院長張傳章表示，2月經季節調整後的PMI雖由1月的創編以來最快擴張速度65.1回跌1.9至63.2，主要是基期較高及農曆年連假效應，但指數仍連續第八個月擴張，且連續第四個月維持在60.0以上的擴張速度。

PMI五項組成指標的新增訂單、生產數量、人力僱用數量、供應商交貨時間、存貨均為擴張。六大產業中有五大產業擴張，依擴張速度排序為電子暨光學、電力暨機械設備、化學暨生技醫療、基礎原物料與交通工具產業。僅食品暨紡織產業呈現緊縮，主要因農曆年前拉貨旺季已過。

張傳章指出，2月未經季節調整的NMI也下滑2.9至52.1，但仍連續第九個月呈現擴張。主要也是高基期及農曆年假期的影響。其中四項組成指標的商業活動與人力僱用轉為緊縮，新增訂單擴張，供應商交貨時間上升。

NMI八大產業有五大產業呈現擴張，依擴張速度排序為營造暨不動、教育暨專業科學、住宿餐飲、零售業與批發業。另運輸倉儲、金融保險業轉為緊縮，僅訊暨通訊傳播業呈現擴張。

值得注意的是，張傳章強調，製造業對未來六個月展望延續樂觀，指數續揚3.3至73.3，再創2012年7月創編以來最快擴張速度。非製造業未來六個月展望指數也上揚3.3至73.3，也創2014年8月創編以來最快擴張速度。主要因全球經濟預測上調、疫情在各國疫苗加速接種下可望趨緩和、台灣出口表現佳的結果。

(工商 )