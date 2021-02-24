位於台南後火車站的香格里拉台南遠東國際大飯店，即將於3月23日，邁入進駐台南此間市場的第十二個年頭，今年周年慶推出「對號入住」一系列優惠住房專案！三月限定版，徵求2009年3月23日與飯店「同年同月同日壽星」，免費於週一至週四期間入住一晚！而「3月23日壽星」亦有優惠雙人住房優惠，每房每晚2,021元 (原價11,781元，約17折)，周一至周四入住睡到自然醒不含早餐！此外，好康加碼至4月30日前，消費者身份證號含有「0、2、3、9」任一碼，以「優享價」訂房享85折優惠。

值該飯店的周年慶當月，特別為「3月23日壽星」，推出入住15坪尊榮客房一晚，原價11,781元不含早餐，只要2,021元，額外加價978元還可享豐盛自助式早餐雙人份！最大的驚喜活動，只要是與飯店同年同月日「2009年3月23日壽星」，在三月底前於周一至周四任選一天，就可以免費入住一晚，額外加價323元可享自助式早餐一份！

此外，四月底前身份證號對號入住折扣優惠，即於週年慶活動中再加碼，只要出示身分證號碼含有數字0、2、3、9任一碼，以「優享價」預訂任一房型即可享85折，優惠自3月1日起至4月30日，不限平假日。該專案需透過飯店官網或電話預訂，折扣後需加10％服務費，以及5％稅金。

香格里拉台南遠東國際大飯店表示，該周年慶「對號入住」系列優惠住房專案，每組身分證限使用乙次，且需要本人入住，入住時，需請出示其身分證或健保卡。

(工商 )