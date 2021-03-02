台南市接連發生多起重大刑案，綽號蝦米的黑幫份子因不滿遭自己的老大「建文」當眾羞辱，以及建文的頭號大將王重傑向建文「咬耳朵」講他壞話，糾眾持刀幹掉王重傑後，再持雙槍槍殺建文，造成台南治安亮起紅燈，令市民憂心忡忡，擔心誰會是下一個受害者，然而黑幫的火拼，也讓警察局長方仰寧多次親上火線安撫民心，但一再發生治安問題，讓市民懷疑警方的執法決心及魄力。

台南角頭陳建文的手下王重傑原本與蝦米交好，卻因揭發蝦米挪用公款、侵吞傭金等事，遭蝦米撂人殺害。（圖／翻攝自王重傑臉書）

本刊調查，早在1月21日，台南市唐姓直播主（唐男）遭擄勒贖，當時阮囊羞澀的「蝦米」得知綽號「阿龍」的林姓男子被戴綠帽，便藉此事要阿龍約唐男出面談判，蝦米與2名小弟押走唐男施暴凌虐，持槍逼唐男簽下3百萬本票，結果唐男報案後，警方在「蝦米」住處起出槍枝及子彈。

於此同時，王男收到消息指，蝦米要對建文不利，因此透過多個管道欲找蝦米，結果2月16日大年初五傍晚，蝦米得知王男在台南市育平路上一間摩鐵出沒，於是率領6人分開兩車前往摩鐵堵王男，蝦米原本只想給王男一個教訓，但王男被發現時卻持摺疊刀回嗆並刺傷蝦米的小弟蘇男與余男，王男心臟也被刺中，負傷後，一度搶奪觀光客的機車逃逸到附近的停車場，但又被開車追撞倒地，並來回輾壓，車上一人持開山刀將奄奄一息的王男刺死後，一行人開車逃逸。

而警方經過追查，停車場命案的部分嫌犯到案後均否認殺人，且供詞不一，警方還在釐清到底誰才是持刀殺人的嫌犯。然而，「建文」得知小弟被殺後，相當震怒並發出「江湖追殺令」，甚至有其他道上的兄弟因「看不過去」，前往蝦米位在安南區公學路的住處灑冥紙砸車，使得蝦米的母親受到驚嚇，蝦米懷疑帶頭人是建文所指使，逼得蝦米決定不再閃躲，正面對決，打算來個同歸於盡。

在摩鐵外，蝦米一行人與王重傑爆發衝突，王重傑持摺疊刀刺傷蝦米的兩名小弟，自己也被刺中胸口。（圖／本刊繪圖組）

2月23日，蝦米放出風聲表示，犯下大年初五命案的曾姓男子要主動投案，結果警方竟也相信這個鬼話，並未積極布線逮人，結果當晚上9時左右，蝦米身穿防彈衣獨自駕車，持雙槍前往安平區平通路建文住處，建文當時和幾位小弟在屋內飲酒作樂，蝦米走進屋內，喊了一聲「建文大耶。」隨即扣下板機，對著建文不斷射擊，接著從容走出屋外，將雙槍放在地上後，駕車前往台南市刑大投案，根據警方事後鑑識採證、以及建文的遺體相驗，發現身上有15個彈孔，以及一個彈頭。

王重傑先遭蝦米等人砍殺後，雖然一度逃脫，卻仍遭蝦米以轎車撞倒後來回數次冷血輾殺，他的血手印（黃圈處）在轎車車頭燈上清晰可見。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)