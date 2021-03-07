一名家住高雄大樹區的方姓男子，與前妻相約在九曲堂火車站旁的土地公廟前談判房產問題時，當場持槍狂轟前往勸合的兩名妻子友人10槍，造成2人身中多槍慘死，方姓嫌犯開槍後逃逸，由於他還帶著作案槍枝，警方已根據監視器掌握行蹤，目前派出特勤中隊與霹靂小組員警待命，隨時準備進行圍捕。

警方調查，方嫌家住大樹區，有多項賭博、家暴前科，今天是與前妻為離婚後的房產問題相約出來談判，未料會引發糾紛殺人，方嫌開槍後逃逸，警方立刻前往他住家尋找並未發現蹤跡，經過調閱監視器畫面，以出步掌握方嫌逃逸方向，因方嫌仍持有兇槍擁，高市方不敢大意，特別派出特勤與霹靂警力荷槍實彈，準備隨時進行攻堅。

與簡姓前妻因為感情問題發生口角後，便回家取槍。方嫌回到現場後，前妻的劉姓與吳姓友人上前阻止，方嫌抓狂大怒連續對2人連開10槍，吳男身重3槍，劉男身中5槍，兩人全身彈孔累累，當場無生命跡象，送醫後均不治。

根據目擊民眾表示，當時簡嫌持槍回到現場後已經失控，朝著兩名架的吳男及劉男連續開槍，見到對方倒地仍持續開，簡直殺紅眼。警方獲報到場處理，警方在現場找到10個彈殼，已經交由鑑識人員比對。

大樹區7日傍晚槍聲四起，據目擊者說，似乎聽到十幾槍。槍聲過後，兩名年約50歲的男子倒地，民眾趕緊報警，通報消防局人員將兩人分別送長庚與802醫院救治。

消防局人員到場將劉姓與吳姓名命危傷者送醫，但仍不治。警方獲報到場，方嫌已逃逸。警方已經掌握特定對象，積極查緝到案。

(中時新聞網)