涉嫌在本月7日晚間在高雄大樹區九曲堂火車站前，與前妻爭討房產時，盛怒連開10槍轟死前妻2名友人的64歲方姓嫌犯，連夜逃亡15小時後遭逮，方嫌偵訊時表示與前妻有房產糾紛談判，又懷疑與男人搞曖昧盛怒下才開槍殺人，但方嫌拒絕說出槍枝來源，警方訊後在上午將其依照殺人罪嫌移送法辦。

狂轟前妻友人10槍釀2死 罹癌麵包師逃亡15小時落網

方有賭博、家暴前科，平時以烘焙為業；女方聲請家暴保護令期限到今年6月，目前還在有效期間。前晚他疑因與前妻房產糾紛談判，加上懷疑前妻與其他人曖昧，竟遷怒開槍擊斃勸架的前妻2名友人逃逸。

方嫌犯案後，就騎著機車一路逃亡躲藏，原本警方前往他的家中追捕，但他卻沒有返家而撲空。專案小組立刻調閱所有監視器，以接力方式拼湊出逃亡路線，多組人馬沿著監視器追捕，另外人馬人繼續監看他逃亡路線。

警方調閱監視器畫面，分析可能的逃亡路線，昨上午搜索大寮區台29線一帶，果然在台88線橋下找到方，在他的機車置物箱內找到1把改造手槍與童軍繩，研判方本想畏罪輕生，所幸警方先一步逮人。

專案小組昨(8日)上午9時20分在高屏溪大寮段河床逮捕64歲方嫌後，在騎機車後車廂起出改造手槍1把、子彈9發，接著帶他回住處搜索，又搜出7顆子彈、1顆彈殼，但方嫌始終不肯供出槍枝來源避重就輕，僅說是友人寄放抵債，卻說不出友人姓名、住址及聯絡方式，警方將進一步追查槍枝來源，昨(8日)晚間偵訊後，今天上午將方嫌送辦。

(中時新聞網)