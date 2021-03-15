據悉，印度將針對虛擬貨幣修定一條法律，在印度境內無論是交易，甚至連持有這種新興數位貨幣都要受罰。初估，數百萬位投資人將受到波及。

目前印度應該是對這種國際虛擬貨幣，規定最嚴格的一個國家。因為，這個南亞大國把擁有、發行、挖礦、交易與轉讓等都視為犯罪。

元月底，印度政府才信誓旦旦宣稱，要立法禁止如比特幣這種民間虛擬貨幣，改發展屬於自己的國家數位貨幣。

目前傳出，若在印度持有市面上的虛擬貨幣，政府給予六個月時間來脫手。半年時限一到，若被發現還是持有的話就會開罰。

因為現任莫迪（Narendra Modi）政府在議會中擁有多數席位，預估這項嚴打虛擬貨幣法案將會通過。

這種逼虛擬貨幣絕種的禁令一旦出爐，印度將成為全世界第一個主要經濟體，視數位貨幣為非法之物。中國大陸雖禁止挖礦與交易虛擬貨幣，但也不會開罰持有者。

印度官方對前述報導，並沒有馬上做出回應。

15日，基本上是目前虛擬貨幣代表的比特幣，價位都在六萬美元歷史新高徘徊。同時，2021年比特幣交易價格幾乎翻了一倍，這都是要拜特斯拉電動車老闆馬斯克（Elon Musk）等一些國際名人的加持。

根據業界統計，即使在對這種虛擬貨幣非常不友善的印度，投資者卻不減反增。目前大概有8百萬位，持有一千億盧比左右約14億美元的數位貨幣。

有位印度玩家透露，數位貨幣價位一天一天在漲，若不進場就會手癢。雖然政府禁令讓大家擔心，但對金錢的渴望程度，也淡化未來不定數。

在印度當地虛擬貨幣交易所Bitbns，無論是玩家與金億額，現今都比一年前至少大增30倍左右。另外，拿印度歷史最悠久的交易所之一Unocoin來說，2021年前兩個月，就新增兩萬名新投資者。光是2021年2月每天的交易量，就跟2020年2月整個月的交易金額一樣多。

印度官員對虛擬貨幣恨之入骨，甚至有政府高層曾表示，這是一種龐氏騙局 (Ponzi scheme)。但是印度缺乏同一口徑說法，於是乎也有政府官員指出，自己並不是排斥這種新興貨幣，只是要用印度自己方式讓這種民間虛擬貨幣交流，進而改變全世界交易環境。

其實，早在2019年，印度政府高層就建議，只要涉及虛擬貨幣各層面，包括挖礦，出產，持有，出售，轉讓，處理，發行或交易等，就可處以最高10年有期徒刑。

但現在數位貨幣玩家最擔心的還是，新禁令是否會更嚴厲。

2020年3月，印度最高法院曾駁回，印度央行在2018年下令禁止銀行業者，從事任何有關虛擬貨幣業務。同時，也讓大批投資者蜂擁而入虛擬貨幣市場。印度法院表示，若要真的禁制這種數位貨幣，那就要立法才行。

2月，印度央行也擔憂表示，民間這種數位貨幣，已對金融穩定度產生一定風險。故印度央行一直致力推廣，印度政府版的虛擬貨幣。據悉，印央行此舉，也得到政府高層認同。

(時報資訊)