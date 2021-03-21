對於美中會談，美國國務卿布林肯和中國大陸楊潔篪的唇槍舌劍，美麗島電子報董事長吳子嘉解讀，雙方吵架目的在爭全球主導權，而且美國並沒有輸，布林肯策略在「養寇自重」，美國找印度日韓台灣出錢，策略在於拖垮中共財政。吳子嘉最後強調，台灣應該要左右逢源！

美中「2+2」高層會談，於美國阿拉斯加州安克拉治當地時間18日登場。對話一開始，布林肯就稱，「包括對新疆、香港和台灣的所作所為、對美國網路攻擊，對我們盟友的經濟脅迫」。他說：「這些行為無不威脅到維護全球穩定、基於規則的國際秩序。」

針對美方關切疆港台，楊潔篪堅決反對美國干涉中國內政。楊潔篪表示，美國沒有資格在中國大陸面前說，「你們從實力的地位出發，同中國談話。」王毅補充說，美國動輒干涉中國大陸內政，「這個老毛病要改一改了。」他並稱，中方今後不會接受美方的無端指責。

美麗島電子報董事長吳子嘉21日在《朱學恒的阿宅萬通事務所》解讀美中會談，一開始就兩邊在吵架，吵架目的在爭取誰才是國際上老大，也就是新興大國要挑戰第一大國。

吳子嘉分析，美國國務卿布林肯沒有輸，因為他是講給盟邦聽的，美國總統拜登也第一時間稱讚布林肯，這叫做「養寇自重」。

吳子嘉說，楊潔篪也在告訴友好國家，中國大陸是全世界第一個敢跟美國嗆聲的，且讓歐美不敢再罵中國大陸。不過美中雙方都還保留空間，例如陸委會當天就開放大陸商務人士來台，表示美中雙方要開始談了。

吳子嘉更強調，美國找俄國人當顧問，現在策略是揪日本、韓國、印度、台灣當股東，但美國本身絕不熱戰，目的是讓中國大陸多花錢，拖垮中共。中共則是自己編預算，軍事、維穩都要花很多錢，估計一年大約花6000億美金。

吳子嘉最後強調，台灣應該要左右逢源！

(中時新聞網)