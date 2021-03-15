中山高台南下營段上午發生車禍，曾女駕駛車輛四腳朝天，車中男嬰奇蹟般毫髮無傷。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

中山高台南下營段上午發生車禍，曾女駕駛車輛四腳朝天，車中男嬰奇蹟般毫髮無傷。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

中山高台南下營段上午發生一起車禍事故，30歲詹女開車載著7個月大的男嬰出門，行經該路段，從中線變換車道時，疑似未注意後方車況，撞擊後方駛來轎車後，四腳朝天翻覆路肩，母子2人一度受困車中，警消據報趕往現場將人救出，因安全帶、安全座椅保護得宜，曾女僅輕傷、男嬰毫髮無傷，詳細肇事原因有待國道警方調查。

南市府消防上午10時20分據報，中山高南下295.8公里處發生兩部自小車客車擦撞事故，派遣新營、下營分隊趕往現場，到場時兩車停在路肩，曾女駕駛的白色轎車當場翻覆，李男駕駛的藍色轎車車頭、車尾均損毀。

李男驚魂未定，自行從車上走下，曾女則被安全帶固定在駕駛座上，相當驚慌，一直關心右後座的男嬰安危，警消協助脫困，發現男嬰好端端的坐在安全座椅中，身上奇蹟似的沒有任何外傷，3人都到被送往麻豆新樓醫院救治。

國道警指出，曾女意識清醒，頭部、胸部有挫傷情形，李男則是頭部挫傷，都沒有大礙，男嬰則毫髮無傷，為保險起見一併送往醫院觀察，2名駕駛酒測值為零，初步調查是曾女變換車道時與後方李男來車擦撞所致，後續將調查釐清，警方呼籲民眾隨時注意行車動態，繫好安全帶以策安全。

(中時 )