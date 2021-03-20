衝撞警方的小客車，車頭嚴重毀損。（李金生攝）

小客車的輪胎留下彈孔。（李金生攝）

後座乘客未繫安全帶，飛撞前擋風玻璃。（李金生攝）

警車也遭衝撞受損。（李金生攝）

金湖分局長何明祥強調，公權力不容挑戰。（李金生攝）

金門警方執行防飆勤務，連日來在重要路段擴大臨檢，19日深夜傳出金防部周姓士兵酒駕閃避攔檢，竟加速衝撞警車，遭警方連開3槍制止，最後自撞2公里外的安全島落網，全案依妨害公務和公共危險罪嫌移送法辦。

衝撞現場土石散落一地。（警方提供）

陸軍金防部也指出，金門守備大隊周姓士兵於休假期間發生酒駕自撞情事，後續將依「刑懲併行」原則，重懲並列為汰除對象，強調國軍對於酒駕禁令宣導不遣餘力，並三令五申要求所屬官兵切實遵行，但仍有官兵心存僥倖，以身試法，該部表達譴責與遺憾，除配合檢警審理調查，同時援引為案例，強化軍、法紀教育，以嚴肅軍紀，杜絕類案。

警方說明，昨夜11時35分許，金湖分局金湖所長謝承宏帶隊結束擴大臨檢勤務，正準備收勤返回警局途中，在金湖鎮市港路武德新莊旁邊，看見1輛白色小客車停在路邊，1名女子在車旁嘔吐，趕緊趨前關心。不料，小客車的駕駛見警車靠近，急忙叫該名女子上車欲駛離現場，並倒車衝撞警車和員警，情況頓時大變。

謝所長為保護同仁安全，當機立斷對準小客車的輪胎連開3槍，但對方置之不理，拒絕停車受檢，加速沿路狂飆，警方隨後一路緊追，呼嘯聲劃破寂靜的夜空，讓路過人車為之側目。

結果，該輛自小客車在行經金沙鎮鵲山圓環時，因輪胎消氣失控，高速衝撞路沿石才停車，車上3男、2女慌亂下車逃逸。警方隨後將留在現場的3人帶回，僅有周姓駕駛和從後座飛撞前擋風玻璃的李姓乘客受到輕微擦傷，均經過送醫並無大礙。

警方盤查周姓駕駛有職業軍人身分，目前服役於金防部某單位，昨晚是偕友人慶生，一起飲酒歡樂，因看到警車逼近一時緊張，才有脫序情事，而3月8日才買的新車，也因強力衝撞致車頭毀損嚴重。

(中時 )